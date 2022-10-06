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Прима-балерина Христина Шишпор відверто розповіла про, що мовчить жінка

Прима-балерина Христина Шишпор (фото: marieclaire.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Приму-балерину Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народну артистку України Христину Шишпор цієї осені ми побачимо на сцені Національної опери, яка зустрічає свій 155-ий сезон.

Прима-балерина дала відверте інтерв'ю Marie Claire.

Про що сьогодні не варто говорити вголос, а про що просто неможна мовчати?

— Ми живемо в такий час, коли, мабуть, вже не існує тем, які неможливо наразі підіймати в суспільстві. Те, про що варто кричати вголос — про агресію і воєнний наступ РФ на нашу Батьківщину. Велична Україна стримує ворога і захищає таким чином не тільки Європу, а й увесь світ. Тому кожен із нас, залучаючи соціальні мережі та міжнародну пресу, робить свій внесок, розповідаючи про це лихо.

Коли та із ким останнім часом вам було приємно помовчати?

— З моєю донечкою Юлею. Вона — мій Всесвіт, моя сім’я. Знаєте, в сучасному світі ми мало часу проводимо з близькими людьми. У кожного свій графік. В мене репетиції, гастролі, зйомки, концерти. У Юлічки свій шкільний графік. Але коли трапилась ця страшна війна, ми були у двох в Європі, й моя дитина ще більше стала мені всім. Я так вдячна, що в мене така чутлива дівчина, яка може зрозуміти свою маму, коли мамі погано і коли навіть немає сил розмовляти.

Коли ви в останнє себе хвалили, а за що сварили?

— Я себе трішки хвалила останній раз до війни і це пов’язано з моєю роботою. (Усміхається) Сварю себе частіше, особливо зараз і це пов’язано з тим, що хочеться більше допомогти нашій країні, ЗСУ та дітям. (Балерина зібрала кошти для купівлі медичного обладнання для Охматдиту та Миколаївської лікарні, — ред.) Хочеться бути більше корисною країні.

Назвіть найкрасивішу річ і чому ви її такою вважаєте?

— Я обожнюю парфуми, це перш за все спогади. По-друге, це дуже інтимна та індивідуальна річ, яка може охарактеризувати людину. В мене величезна колекція парфумів, бо з кожної мандрівки, я привожу новий аромат.

Яким талантом вам би дуже хотілося володіти?

— О, це, мабуть, талант археолога. З самого дитинства, мене дуже цікавить історія та археологія. Це так чудово, досліджувати цивілізації, людей, міста та всі ці секрети нашої планети.

Якби ви могли залишити тільки один спогад, щоб це було?

— Я б залишила ті спогади, де всі мої рідні та близькі — живі. Це найважливіше!

Що личить сучасним чоловікам, а що не прикрашає сучасних жінок?

— В усі часи чоловіків виділяло вміння тримати своє слово. Це безцінно. Дуже пишаюся цією чоловічою рисою. Щодо жінок, то, мабуть, це безділля. Праця підштовхує нас до саморозвитку, а без саморозвитку не можливо рухатись далі.

Якби вам довелося себе порівняти із алкогольним напоєм чи коктейлем. Ви який?

— Друзі порівнюють мене з самбукою, такою ж запальною та пристрасною. Але особисто я, відчуваю себе ковтком прохолодного шампанського — легким, солодким ігристим напоєм. (Усміхається)

До якої поради мами ви не дослухалися, і наразі жалкуєте про це?

— З моєю мамочкою, ми були подругами. У нас були добрі та щирі стосунки, які я бережу у пам’яті та у серці. Зараз мені її дуже не вистачає, але я запам’ятала пораду матусі: не сприймати занадто близько до серця деякі речі та явища, які трапляються по життю.

Бути доброю, відкритою та водночас вразливою людиною — це не слабкість, а сила, то ж її потрібно оберігати. Звісно, я ще вчуся цій якості. І ця порада актуальна у мирний час, зараз неможливо абстрагуватися від горя та несправедливості, яка відбувається.

Зовнішність якого визнаного красеня завжди здавалася вам перебільшеною? І, навпаки, хто з чоловіків із невиразною зовнішністю видається вам дуже привабливим?

— Краса — це суб'єктивне поняття. Ніколи не розділяла світову істерію щодо Бреда Пітта, хоча дуже поважаю його як актора та творчу особистість. Мій "типаж" — Кіану Рівз. Я передивилася всю його фільмографію. (Сміється) Подобається все, що він робить, а ще його стиль.

Чим пахне щастя?

— Спокоєм. Душі, серця та тіла. Ти насправді щаслива людина, коли перебуваєш у стані спокою, відсутні стрес та тривога. Це додає впевненості. І зараз, це зрозуміло як ніколи.

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