Прилетіла з Італії: українка поскаржилася, що в "Борисполі" ні у кого не перевірили температуру

Коронавірус продовжує розповсюджуватися по всьому світу. Хворобу підтвердили ще в одній європейській країні – Хорватії. При цьому вогнище вірусу спостерігається в трьох країнах: Ірані, Кореї та Італії. Пасажирка рейсу Рим-Київ Іванна Будник розповіла, що у пасажирів, які прилетіли зі столиці Італії, в аеропорту "Бориспіль" ніхто не виміряв температуру.

За словами жінки, коли вони приземлилися в Києві, то їм ще в літаку сказали, щоб вони залишалися на своїх місцях, тому що буде медичний контроль, але через хвилину усіх випустили без будь-якого огляду.

Іванна також розповіла про те, що на отриманні багажу поруч був рейс з Мілана, і у них оголосили карантин. Вона також підкреслила, що інші країни взагалі не приймають літаки та автобуси з цього регіону.

Вона також підкреслила, що, коли вона прилетіла в Італію, то всі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню. І якщо у людини немає температури, то її пропускають далі.

"Висновок один - для вірусу в Україні відкриті всі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни. Знаєте, що ми відчули? Злість. Ганьба такій безвідповідальності", - написала Іванна на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

В аеропорту "Бориспіль" заявили, що представник МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає рейси, що прибувають з Італії. При цьому спецсканерів і тепловізорів в аеропорту немає.

Користувачі мережі також пишуть про те, що вони повернулися в Україну з Таїланду і їх теж ніяк не перевіряли на наявність симптомів захворювання.

Скріншот з Facebook

Ось, що думають інші з цього приводу.

Якщо б наша країна перевіряла всіх перевізників, які їздять в Італію і возять людей сюди-туди і розвозять інфекцію, такого б не було. На кордонах мають бути медики, які перевіряли б людей при прибутті.

Ось-ось, ми відмовилися від поїздки в Італію на кінець березня, так як боязно, не в нашій країні лікувати таку хворобу. Звичайно втратили 25% від суми путівки, але і це не страшно, а те що туроператор не бачить жодних проблем. Вони зі спокійною душею відправляють людей в Італію. Як вони можуть брати на себе таку відповідальність? Як наші туристи можуть їхати? Чому не бути розумнішими і не відмовитися? У договорі форс-можора, прописано, що епідемія є приводом віддати всю суму, але на жаль.

Скріншоти з Facebook

Варто зазначити, що в Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії через підозру на коронавірус.