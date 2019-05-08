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Прикривав побратимів: на Донбасі загинув боєць Айдару (фото)

STYLERВійна    08.05.2019 - 09:37
Прикривав побратимів: на Донбасі загинув боєць Айдару (фото)
На Донбасі загинув Сергій Дрогін (колаж: РБК-Україна)\

На Донбасі 7 травня велися запеклі бої

На Донбасі в зоні проведення ООС у вівторок, 7 травня, загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дрогін з позивним "Скіф". Про це повідомила волонтер Юлія Толмачова на своїй Facebook-сторінці.

33-річний український герой отримав важкі поранення в результаті обстрілу окупантами позицій українських військових.

Сергій Дрогін служив у 24-му відділенні штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади.

Прикривав побратимів: на Донбасі загинув боєць Айдару (фото)

На Донбасі загинув Сергій Дрогін (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)

Волонтер також вказала номер банківської карти дружини Сергія Олени для всіх, хто хоче допомогти сім'ї загиблого героя - 5168755106302306.

Прикривав побратимів: на Донбасі загинув боєць Айдару (фото)

На Донбасі загинув Сергій Дрогін (фото: facebook.com/yuliya.tolmachova)

Користувачі мережі співчувають рідним і близьким Сергія через його передчасну втрату.

  • "Не забуду нашу зустріч. Сьогодні плачу і ненавиджу вбивць, які прийшли грабувати нашу землю. Сергій, нехай Небеса огорнуть тебе любов'ю і ніжністю. Так ми тебе любили. Так ми тебе любимо. Дякую і вибач";
  • "З моєї рідної другої афганської штурмової роти бата Айдар. Спочивай зі святими, побратиме";
  • "Світла пам'ять тобі синку, а твоїй родині сили перенести такий біль";
  • "Скіфе, братику, я тебе не забуду, як ти прикрив мене..."
  • "Спи спокійно, Скіфер, Вічна пам'ять..."
  • "Сьогодні там було пекло";
  • "Ще один брат пішов на небо... Вічна тобі пам'ять".

Нагадаємо, на Донбасі помер військовослужбовець ЗСУ, командир роти 130 окремого розвідувального батальйону Сергій Шершак.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер. Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.

А також повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.

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