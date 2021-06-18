Прикинувся самогубцем: на Волині домушник стрибнув з 4 поверху і втік (відео)

За подіями спостерігали жителі десятиповерхівки на вулиці Кониського, 11, знімаючи інцидент на відео.

Так, серед білого дня чоловік в чорному одязі виліз з вікна, тримаючись за раму. Потім він опустився нижче, і вхопився за карниз, ризикуючи звалитися вниз з небезпечної висоти. Тут у вікні з'явився інший чоловік, і вхопив першого за руки.

Але злочинець відбився від переслідувача, відштовхнувся і стрибнув вниз. Він впав на козирок над входом в під'їзд, скотився та опинився на асфальті. Після піднявся і, накульгуючи, поспішив геть.

За словами мешканців будинку, злодій проник у квартиру, щоб пограбувати, але був помічений господарем.

На місце інциденту прибули правоохоронці. Повідомляється, що їм вдалося затримати підозрюваного, але чоловік почав розповідати, що нібито мав намір накласти на себе руки. Чи був стрибун госпіталізований, не уточнюється.

Відео: на Волині квартирний злодій стрибнув з 4 поверху будинку вниз і втік