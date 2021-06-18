Прикинулся самоубийцей: на Волыни домушник прыгнул с 4 этажа и убежал (видео)

На Волыни в Ковеле произошел необычный случай тщетной попытки поймать квартирного вора, который в буквальном смысле ускользнул из рук владельца жилища, куда проник - злоумышленник предпочел упасть с четвертого этажа дома, чем быть задержанным. При этого мужчина после падения смог подняться и убежать.
Об этом 18 июня передает местное издание "Ковель Media".
За происходящим наблюдали жители десятиэтажки на улице Конисского, 11, снимая инцидент на видео.
Так, средь бела дня мужчина в черной одежде вылез из окна, держась за раму. Потом он опустился ниже, и ухватился за карниз, рискуя свалиться вниз с опасной высоты. Тут в окне показался другой мужчина, и ухватил первого за руки.
Но преступник отбился от преследователя, оттолкнулся и прыгнул вниз. Он упал на козырек над входом в подъезд, скатился и оказался на асфальте. После поднялся и, прихрамывая, поспешил прочь.
По словам жителей дома, вор проник в квартиру, чтобы ограбить, но был замечен хозяином.
На место инцидента прибыли правоохранители. Сообщается, что им удалось задержать подозреваемого, но мужчина принялся рассказывать, что якобы намеревался покончить с собой. Был ли прыгун госпитализирован, не уточняется.
Видео: на Волыни квартирный вор прыгнул с 4 этажа дома вниз и убежал
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