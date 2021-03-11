На Прикарпатті жінка з COVID-19 померла у швидкій поки її возили по лікарнях

В Івано-Франківській області жінка з коронавірусом померла в кареті швидкої допомоги. Її возили від однієї лікарні до іншої, оскільки ніде не було місць.

Він заявив, що ситуація в лікарнях Івано-Франківська критична через те, що там не залишилося вільних місць для хворих коронавірусною інфекцією. Швидкі привозять хворих людей і їм доводиться чекати по дві години, щоб звільнилося місце для хворого.

Він також зазначив, що для звільнення місць лікарі змушені виписувати тих, хто перебуває в стабільному і середньому стані, оскільки є люди, які потребують кисневої допомоги.

Зараз в лікарнях Івано-Франківська знаходяться 720 пацієнтів з COVID-19. Повністю заповнена центральна міська клінічна лікарня, міська лікарня № 1, гінекологічне відділення пологового будинку і один поверх кардіологічного центру.

При цьому додаткові місця для коронавірусних хворих готують у міській поліклініці № 2.

"Був випадок, що жінку відвезли в Заболотів, там не було місця. Повезли до Коломиї, там теж відмовили. Жінку відвезли в Калуш, і вона відійшла по дорозі. Не треба закривати очі на такі проблеми, у цій ситуації треба діяти", - сказав мер міста.

Директор Заболотівської лікарні Ігор Палійчук заявив, що жінку не прийняли через те, що в палатах не було кисню. Жінку привезли вранці, а кисень був готовий близько 16:00.