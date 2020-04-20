На Прикарпатті розповіли, чому регіон лідирує по смертності хворих COVІD-19

Коронавірус в Україні зафіксований у понад 5,4 тисячі осіб, з яких померла від ускладнень 141 людина. Найбільше заражених у Чернівецькій області - 889. При цьому на Прикарпатті кількість померлих встановила антирекорд - 37 осіб, тобто в регіоні помер кожен четвертий інфікований.

Лікарі, які працюють з хворими COVІD-19, коментарів не дають стосовного того, чому в регіоні така висока смертність через коронавірусну інфекцію.

За словами чиновників, висока смертність українців пов'язана не з халатністю лікарів або нестачею медичних препаратів, а з тим, що на Прикарпатті ПЛР-діагностику роблять кілька лабораторій, тому вдається діагностувати максимальну кількість хворих в Україні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коронавірус в Україні (відео: YouTube)

"Порівнювати в цьому випадку, якщо з Буковиною, то у нас в два рази більше ПЛР-діагностики цих зразків. Ну, показано так - ми приховувати не маємо ніяких прав", - зазначив тимчасово виконуючий обов'язки голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів.

Нагадаємо, що з'явилися нові докази того, що коронавірус був створений в уханьський лабораторії, а співробітник цієї лабораторії став нульовим пацієнтом.