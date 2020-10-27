На Прикарпатті катастрофічна ситуація в лікарнях: закінчилися ліжка і лікарі

В Івано-Франківську всі лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19. Всі приміщення було переобладнано під стаціонари, а до роботи з хворими залучили ревматологів та кардіологів. За останню добу в лікарні міста надійшло 44 людини з пневмонією.

У лікарнях вже доставляють додаткові ліжка та палати почали обладнати навіть в операційних. Як повідомляє ТСН, госпіталізують тільки тих хворих, у яких важке і середньої важкості перебіг хвороби. В основному тих, у кого є пневмонія і висока температура.

Виявляється, місць для хворих з COVID-19 не вистачає вже кілька днів, але тільки сьогодні на міській нараді озвучили моторошні цифри. За останні дні довелося обладнати майже 50 додаткових місць для пацієнтів.

"У нас в коридорах нема. Прагнемо, щоб всі були в палатах, доставляємо ліжка в палатах, відкриваємо додаткові кабінети, переобладнуємо їх. Щоб пацієнти були в якихось комфортних умовах. Коридори вже залишаться на останній момент", - розповів заступник директора міської лікарні №1 Ярослав Кобиляка.

А ось у центральній міській лікарні зізнаються, що їм розширюватися вже нікуди. Пацієнтів з коронавірусом немає тільки в хірургії та судинній неврології. Під палати забрали вже навіть операційні. Однак є й інша проблема, за словами лікарів. Крім ліжок для хворих у лікарні катастрофічно не вистачає лікарів.

"Навіть якби ми дуже хотіли розширити кількість ліжок, немає лікарських ресурсів. У нас ковідних хворих лікують кардіологи, ревматологи, всі професіонали терапевтичного профілю. Хірурги юридично не можуть. Проблеми з киснем є, тому що ми 2,5 тонни використовували за рік раніше, а зараз тонну 300-400 в день. Є проблеми з доставлянням, тому що єдиний завод у Львові", - повідомив медичний директор центральної міської лікарні Олег Ціхонь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що лікарі дають несприятливі прогнози про COVID-19 в Україні та повідомляють, що хвороба стала активніше.

А також розповідали про те, що Комаровський розніс в пух і прах боротьбу з COVID-19 в Україні.