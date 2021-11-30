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Прихожани Московського патріархату і противники ЄС - найзапекліші антивакцинатори (дослідження)

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Вівторок 30 листопада 2021 16:06
Прихожани Московського патріархату і противники ЄС - найзапекліші антивакцинатори (дослідження) Фото: В Україні провели опитування про ставлення до вакцинації (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Серед вірян Московського патріархату та противників проєвропейського курсу України виявилося більше антивакцинаторів, ніж серед прихожан інших конфесій і прихильників вступу країни до ЄС та НАТО.

Про це свідчать дані соціологічного опитування від Gradus Research, яке надали Styler.

Антивакси проти ЄС та НАТО

Проведене дослідження виявило, що цифри щодо антиваксерів по регіонах України можна порівнювати із цифрами щодо ставлення до вступу України в Євросоюз та НАТО.

Так, 71% вакцинованих підтримують проєвропейський курс країни та 63 % з тих, хто планує це зробити.

Натомість 32% тих, хто не планують вакцинуватись, ставляться негативно до прозахідного курсу України. Серед вакцинованих таких лише 14%.

Прихожани Московського патріархату і противники ЄС - найзапекліші антивакцинатори (дослідження)

Проєвропейська орієнтованість та вакцинація (Gradus Research)

Прихожани УПЦ не поспішають робити щеплення

Серед українців, які називають себе віруючими, найбільше свідомих серед прихожан нещодавно створеної Православної церкви України (ПЦУ). Таких вже вакцинувалося 18%.

Такий самий відсоток, 18%, зробили це і в Українській православній церкві Київського патріархату (Патріарх Філарет).

А в Українській православній церкві Московського патріархату вакциновано лише 8%.

Прихожани Московського патріархату і противники ЄС - найзапекліші антивакцинатори (дослідження)

Релігійна належність та ставлення до вакцинації в Україні (Gradus Research)

Антивакцинатори не надто занепокоєні станом свого здоров'я

Опитування показало, що 20% антиваксерів зізналося, що взагалі не стежить за своїм здоров'ям.

Натомість, серед вакцинованих 61% у разі виникнення будь-яких проблем із самопочуттям завжди звертаються до лікаря. Серед антиваксерів таких значно менше, тільки 45%.

Прихожани Московського патріархату і противники ЄС - найзапекліші антивакцинатори (дослідження)

Антивакси не дуже піклуються про своє здоров'я (Gradus Research)

Зазначимо, що в Україні станом на 30 листопада отримали дві дози вакцини від коронавірусу більш як 11 млн людей.

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Вакцинація
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