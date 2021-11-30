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Прихожане Московского патриархата и противники ЕС - самые отъявленные антивакцинаторы (исследование)

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 16:06
Прихожане Московского патриархата и противники ЕС - самые отъявленные антивакцинаторы (исследование) Фото: В Украине провели опрос об отношении к вакцинации (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Среди верующих Московского патриархата и противников проевропейского курса Украины оказалось больше антивакцинаторов, чем среди прихожан других конфессий и сторонников вступления страны в ЕС и НАТО.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от Gradus Research, который предоставили Styler.

Антиваксы против ЕС и НАТО

Проведенное исследование выявило, что цифры по антиваксерам по регионам Украины можно сравнивать с цифрами по отношении к вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Так, 71% вакцинированных поддерживают проевропейский курс страны и 63% из тех, кто планирует это сделать.

Зато 32% тех, кто не планируют вакцинироваться, относятся негативно к прозападному курсу Украины. Среди вакцинированных таких лишь 14%.

Прихожане Московского патриархата и противники ЕС - самые отъявленные антивакцинаторы (исследование)

Проевропейская ориентация и вакцинация (Gradus Research)

Прихожане УПЦ не спешат делать прививки

Среди украинцев, которые называют себя верующими, больше всего сознательных среди прихожан недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ). Таких уже вакцинировалось 18%.

Такой же процент (18%) сделали это и в Украинской православной церкви Киевского патриархата (Патриарх Филарет).

А в Украинской православной церкви Московского патриархата вакцинировано лишь 8%.

Прихожане Московского патриархата и противники ЕС - самые отъявленные антивакцинаторы (исследование)

Религиозная принадлежность и отношение к вакцинации в Украине (Gradus Research)

Антивакцинаторы не слишком обеспокоены состоянием своего здоровья

Опрос показал, что 20% антиваксеров призналось, что вообще не следит за своим здоровьем.

Зато среди вакцинированных 61% в случае возникновения каких-либо проблем с самочувствием всегда обращаются к врачу. Среди антиваксеров таких значительно меньше, только 45%.

Прихожане Московского патриархата и противники ЕС - самые отъявленные антивакцинаторы (исследование)

Антиваксы не очень заботятся о своем здоровье (Gradus Research)

Отметим, что в Украине по состоянию на 30 ноября получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек.

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Вакцинация
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