RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в Днепре

Врач рассказал о состоянии девушки, потерявшей сына и мужа в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россия 14 января нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате пострадала 27-летняя Екатерина Зеленская. Она почти сутки находилась под завалами и сейчас в реанимации.

О состоянии девушки рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Что с девушкой

По словам врача, у Катерины имеет дефекты слуха, поэтому на месте трагедии она не могла позвать на помощь. К счастью, она смогла дотянуться до часов на руке и ответить на звонок мамы.

"Спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков. О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать - рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом", - сообщил Рыженко.

Екатерина Зеленская написала на листе все, что помнит до взрыва (facebook.com/rsa)

Врач говорит, что когда ее доставили в больницу, температура ее тела едва достигала 31 градуса. Ужасные ссадины на руках и теле женщины напоминают о трагедии, которую совершили российские войска.

"Катя получила много лекарств в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", - добавил врач.

В результате ужасного ракетного обстрела оккупантов по дому в Днепре годовалый сын и муж Екатерины погибли под завалами многоэтажки.

Екатерина Зеленская с сыном (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)

Екатерина Зеленская с мужем (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)

Ранее мы сообщали, что в Днепре девушка осталась без глаза из-за удара РФ по дому.

Также мы писали, что в результате атаки РФ в Днепре погиб известный тренер по боксу. Фото его кухни стало популярным в сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстрілобстріл ДніпраДнипро