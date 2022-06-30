Приходько назвала Потапа "г*вном", але відповідь співака вразила всіх: що сказав ПТП

Навіть під час війни в українському шоу-бізнесі не обходиться без скандалів. Цього разу публічні розбірки влаштували співачка Анастасія Приходько та продюсер і репер Потап.

Артистка на своїй сторінці в Facebook назвала Потапа "г*вном" і звинуватила у відсутності патріотизму. Той також не став мовчати, проте відповідь виконавця здивувала багатьох.

Деталі скандалу: з чого все почалося

Конфлікт розгорівся після того, як Приходько перепостила на своїй сторінці новину із заголовком: "Потап і Настя заявили, що більше ніколи не будуть виступати в Росії". Однак у підписі до цієї публікації вона негативно висловилася про репера і чоловіка Насті Каменських.

"Рідкісне г*вно, а не людина! Г*вно і крапка", - написала Анастасія.

У коментарях її попросили обґрунтувати такі заяви, що співачка і зробила. Вона зазначила, що в 2014 році Потап її образив і погано відгукувався про її позицію проти Росії, сам же тоді виступав у Кремлі. Тому вона не вірить в те, що він став таким патріотом зараз.

"Він як людина повне г*вно! Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися в Палаці Україна, він мене образив... За що був посланий на х*й.... Тоді він бігав і налаштовував всіх проти мене і дуже негарно відгукувався в колах, за мої дії проти Росії і я про це знаю. А зараз намагаєшся бути патріотом, забувши про те, як в Кремлі знімав штани! Г*вно? Г*вно... Мені гидко читати ці ви*єри лукавої людини! Я йому не вірю і прощати за жалюгідні букви не буду!" - емоційно написала Приходько.

Приходько "наїхала" на Потапа в мережі (facebook.com)

Реакція Потапа

ПТП не став мовчати і опублікував відповідь на своїй сторінці в Instagram. При цьому продюсер висловився досить коректно і закликав Анастасію відкласти подібні сварки до кращих часів, адже зараз в країні війна і краще всю агресію трансформувати на допомогу Україні.

"Вельмишановна Анастасіє Костянтинівна, під час повномаштабної війни з путінською росією, усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших - це підтримувати саме те, на що сподівається наш з Вами Анастасіє ворог. Він спить і бачить, як ми всі пересварились і розділились та втратили силу єдності і міць нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь-яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є тільки одна справа, одна мета - перемога!"- написав Олексій Потапенко.

Репер додав, що після перемоги у них "буде багато часу говорити один про одного приємності і не приємності і тільки тоді це буде доречно".

На його думку, зараз всі, включаючи артистів повинні бути разом і єдині.

"Зараз ми всі єдина сила і немає у нас з Вами права і часу на свари і хибні спогади, зараз ми разом! Від Монатіка до Полякової, від Калуша до Кварталу - ми патріоти і кожен із нас робить свою справу заради України!" - зазначив Потап.

Він також додав, що не сумнівається в патріотизмі Приходько, як і багатьох інших українців.

"Я впевнений у вашій, Анастасія, любові до своєї нації, до своєї рідної землі, тому хочу, щоб всі артисти України були об'єднані так, як наш народ, наша армія, наші волонтери! Вони для нас з Вами героїчний приклад! З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які щодня створюють шедеври для наших співвітчизників і наближають перемогу! Слава Україні, Слава ЗСУ!" - завершив своє послання ПТП.