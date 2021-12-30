Приходько: конкурс БФ Столара мав на меті подарувати позитивні емоції українцям у складні часи

"Україні, як і багато інших країн світу, наразі переживає скрутні часи: пандемія, економічна криза тощо. Тому зараз як ніколи важлива підтримка один одного, потрібно дарувати позитивні емоції. Ідея нашого конкурсу полягала саме у тому, щоб люди об’єднувалися та знайшли щось хороше у маленьких речах. Хотілося показати, щоб не дивлячись ні на що, дуже важливо йти по життю з позитивним настроєм, мріяти та ці мрії обов’язково збудуться. Я дуже рада, що перемогла саме багатодітна родина, хоча насправді талановитими були усі. Їхній приклад надихає. Адже дивлячись на цю сім’ю розумієш, що багато дітей - це не страшно. У свою чергу, благодійний фонд Вадима Столара це надихнуло до створення шоу талантів серед багатодітних родин. Хочеться показати усій країні їхні таланти та заохотити українців покращувати демографічну ситуацію в Україні. Думаю, що ми обов’язково втілимо цю ідею в життя у наступному році", - запевнила вона.

Приходько також анонсувала ще один проект, який планує організувати благодійний фонд у 2022 році.

“Це клуб настільних ігор. Його мета - налагодити комунікацію між дітьми та їхніми батьками. Адже у будні більшість батьків зайняті через роботу та не мають змоги достатньо приділяти увагу своїм дітям. Таким чином у них з’явиться можливість із задоволенням та користю провести час з ними. Загалом, у фонду багато планів та він продовжить свою основну діяльність з забезпечення опорних лікарень у Києві усіма захисними матеріалами. Тому що у 2020 році саме через нездатність місцевої та центральної влади забезпечити лікарні усім необхідним було прийнято рішення створити даний БФ”, - резюмувала Наталія Приходько.

