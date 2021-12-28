Переможці конкурсу Благодійного фонду Вадима Столара отримали призи

Про це йдеться у сюжеті телеканалу Live .

Згідно з умовами конкурсу, усі охочі могли з 6 до 19 грудня зареєструватись на сайті та надіслати своє привітання у форматі 30-секундного відео.

Переможців визначали за сумарною кількістю лайків і репостів їхніх роликів, опублікованих на сторінці Фонду у соціальній мережі Facebook.

У сюжеті продемонстрували фрагмент новорічного ролика багатодітної родини Козаченків, які перемогли в конкурсі.

"У сім’ї п’ятеро діток, серед яких дві пари двійнят: найстаршим по 13 років, а найменшим - по 5", - розповіли журналісти.

Мати родини Козаченків Валентина каже, що про конкурс дізналася з об’яви Спілки багатодітних сімей.

"Хочемо подякувати за конкурс і побажати всім українцям, щоб у 2022 році було щастя, здоров’я, щоб діти не хворіли та свято було щодня", - наголосила Валентина.

У сюжеті телеканалу Live говориться, що відео ролика-переможця від родини Козаченків набрало загалом понад 3 тис. лайків і репостів. Мама Валентина зі свого боку зізнається, що не очікувала такої популярності свого відео.

"Ми розраховували, що можемо посісти друге, третє, четверте місце. Просили всіх, щоб голосували за нас. Але все ж не очікували, що рідні, друзі та незнайомі люди зроблять так багато лайків і репостів, і що ми станемо головними переможцями", - каже Валентина Козаченко.

Як нагороду за перше місце сім’я Козаченків отримала телевізор з діагоналлю 50 дюймів від Благодійного фонду Вадима Столара. А наступні сім переможців - телевізори з діагоналлю 43 дюйми. Друга сімка призерів отримала роботи-пилососи, а третій подарували мультиварки. Крім того, всі учасники отримали новорічні набори.

"Нашою головною метою було поліпшити людям настрій, щоб кожен з учасників зміг поділитися своїм теплом з близькими та незнайомими людьми. І враховуючи те, скільки людей взяло участь і якою була кількість переглядів, - ми цієї мети досягли", - констатував директор фонду Вадима Столара Михайло Наконечний.

"Через пандемію та внутрішні негаразди на українців зараз дуже велике навантаження. І нам хотілося зробити такий проєкт, який би об’єднав людей, подарував їм якнайбільше позитивних емоцій. Щоб у новорічні свята промінчики добра та позитиву завітали до кожної родини", - пояснила засновниця фонду Наталія Приходько.

Нагадаємо, благодійний фонд Вадима Столара від самого початку пандемії приходив на допомогу не тільки маленьким українцям, а й тим, хто не міг потрапити до лікарень через брак ліжок і кисневих препаратів. Фонд допомагав медперсоналу засобами індивідуального захисту, ліками та облаштуванням ковід-відділень у медзакладах.