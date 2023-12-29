Приготовьте буковинский винегрет и вы навсегда забудете о советском варианте этого блюда

Винегрет - украинское блюдо

Юрий Диденко готовит свой винегрет двух видов и делает для него особую заправку.

"Винегрет мы делаем двух видов: с квашеной капустой, или с маринованными огурчиками. Также в состав входят белые грибы, вымоченные яблоки и запеченные овощи. Два секретных ингредиента блюда: гель из айвы и эмульсия из зеленого лука (проще говоря, это майонез, приготовленный из лука) Благодаря им наш винегрет имеет красивый цвет и яркий вкус. Еще были маринованные скомпрессованные яблоки. Специальной ложкой вырезаем такие шарики и компрессуем в соусе. Еще маринованные огурчики. Делают еще с грибами, селедкой", - рассказал шеф-повар.

Он отметил, что это украинское блюдо, которое готовится по сложной технологии.

"Это украинское блюдо. Заправкой там идет домашнее масло, потому что овощи мы маринуем в масле. То есть мы запекаем, нарезаем, кладем в боксы и заливаем маслом. Ставим в холодильник и там оно себе маринуется и напитывается вкусом домашнего масла. Оно, например 3- 4 дня не пропадает, потому что оно залито маслом и это консервант"

"Оно не пропускает воздух, мы туда осторожно пинцетом полезли, достали, на бумагу положили и лишнее масло забрали. Также мы туда добавляем гель из айвы и эмульсию зеленого лука. Эмульсия зеленого лука – это мы сначала из него делаем масло, а затем делаем майонез, где вместо обычного масла добавляем из зеленого лука. Майонез имеет такой светло салатовый цвет и с ярко выраженным вкусом зеленого лука", - подчеркнул Юрий.

Как приготовить винегрет по-буковински

Ингредиенты:

маринованный лук

квашеная капуста

нерафинированное подсолнечное масло

морковь

редис

свекла

компрессированные яблоки

картофель

корнишоны

грибы белые маринованные

грибы опята маринованные

зеленая эмульсия

огурец

масло зеленое

бузина квашеная

соус чесночный

шарики компрессированного яблока

Как готовить:

1. Маринованный лук нарезать мелкой соломкой, добавить квашеную капусту, 10 г нерафинированного подсолнечного масла. Перемешать и выложить на тарелку.

2. Сварить овощи, а затем нарезать морковь полукольцами, свеклу - хаотическими треугольниками, картофель - кубиком. Положить в разные контейнеры и заправить нерафинированным подсолнечным маслом, посолить по своему вкусу и дать промариноваться несколько часов.

3. На квашеную капусту выложить кусочки картофеля, свеклы, моркови. Добавить белые грибы и маринованные опята.

4. Огурец разрезать вдоль под углом 45°, выложить салат и поставить вокруг. Добавить семь шариков компрессированного яблока (предварительно завакумировать нарезанные сферами яблоки в яблочном соке) и лепестки синего маринованного лука.

5. Поставить капельки зеленого майонеза и чесночного соуса.

Винегрет по-буковински (фото из архива)