ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Приготуйтеся до різкого перепаду: синоптики пообіцяли сильне потепління

Вівторок 19 січня 2021 14:25
Приготуйтеся до різкого перепаду: синоптики пообіцяли сильне потепління
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями зробить різкий стрибок в теплу погоду. Вже з 21 січня в більшості областей встановиться плюсова температура і почнеться відлига.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, потепління розпочнеться із західних областей країни. Там вже в середу, 20 січня, очікується різке підвищення температури повітря.

"Завтра морозна погода ще втримається, але вже з західної частини країни вже почнеться поступове ослаблення морозів. І там вже навіть буде відлига. На решта території ще залишається низька температура повітря, а ось вже з 21 і 22 січня відлига, навіть з плюсами, охопить всю територію України", - повідомила синоптик і попередила, що різкі перепади погоди часто супроводжуються різкими коливаннями атмосферного тиску. Вона закликала українців подбати про своє здоров'я.

"У Києві також завтра, на Івана, ще мороз. Буде вже трохи ослаблення, не такі сильні морози. А ось вже 21 числа, 22 числа, столицю буде не впізнати. Оскільки всі познімають шапки, як у нас люблять і будуть насолоджуватися вже теплою погодою. Звичайно, теплою, як для січня", - розповіла Діденко.

Синоптик Наталка Діденко попередила про різке потепління в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали точну дату потепління в Україні.

А також розповідали про те, що став відомий прогноз погоди в Україні на лютий і синоптики попередили про "гойдалки".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ГідрометцентрПогода

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся