Приготуйтеся до різкого перепаду: синоптики пообіцяли сильне потепління

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями зробить різкий стрибок в теплу погоду. Вже з 21 січня в більшості областей встановиться плюсова температура і почнеться відлига.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, потепління розпочнеться із західних областей країни. Там вже в середу, 20 січня, очікується різке підвищення температури повітря.

"Завтра морозна погода ще втримається, але вже з західної частини країни вже почнеться поступове ослаблення морозів. І там вже навіть буде відлига. На решта території ще залишається низька температура повітря, а ось вже з 21 і 22 січня відлига, навіть з плюсами, охопить всю територію України", - повідомила синоптик і попередила, що різкі перепади погоди часто супроводжуються різкими коливаннями атмосферного тиску. Вона закликала українців подбати про своє здоров'я.

"У Києві також завтра, на Івана, ще мороз. Буде вже трохи ослаблення, не такі сильні морози. А ось вже 21 числа, 22 числа, столицю буде не впізнати. Оскільки всі познімають шапки, як у нас люблять і будуть насолоджуватися вже теплою погодою. Звичайно, теплою, як для січня", - розповіла Діденко.

Синоптик Наталка Діденко попередила про різке потепління в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали точну дату потепління в Україні.

А також розповідали про те, що став відомий прогноз погоди в Україні на лютий і синоптики попередили про "гойдалки".