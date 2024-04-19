Причины могут быть тревожными. Ученые объяснили, почему людям кажется, что за ними наблюдают

Почему возникает этот эффект

По словам клинического и судебного психолога Лесли Добсона, существует ряд причин, почему кто-то может чувствовать, что за ним наблюдают. Эти причины охватывают широкий спектр, включая просмотр страшных фильмов или новостей, повышенную настороженность после стрессового или травматического события и серьезные психические расстройства.

"В более экстремальных случаях человек может испытывать паранойю и чрезмерную настороженность, часто связанную с основным состоянием психического здоровья или физическим заболеванием мозга", - заявила Добсон.

Согласно статье докторанта по когнитивным нейронаукам Гарриет Демпси-Джонс, было предположено, что человеческий мозг имеет нейронную сеть, предназначенную исключительно для обработки взгляда. Люди настолько эволюционировали, что могут ощущать непрямые взгляды других.

Этот эффект часто возникает у людей, переживших травматические события

Согласно исследованию 2023 года в журнале Frontiers in Psychology, для людей, переживших травматические события, повышенная бдительность становится защитным механизмом, который призван предотвратить будущий стресс, избегая опасности.

"Миндалевидное тело обрабатывает наши эмоции, такие как стресс и тревога. Если есть большая эмоциональная нагрузка или физические повреждения, это может привести к обострению эмоциональных реакций, таких как восприятие угрозы", - говорит Добсон.

Эффект может возникать из-за психологических причин

Симптомы шизофрении включают повышенную настороженность и паранойю, которые могут включать заблуждение, что кто-то наблюдает за человеком.

Исследования показывают, что у людей с шизофренией паранойя связана с ненормальной активностью лимбической системы, части мозга, которая включает миндалевидное тело и контролирует наши эмоции, основанные на реакции "бейся или беги".

Исследование 2022 года объяснило, что у пациентов с шизофренией паранойя была связана с увеличением кровотока в миндалине во время состояния покоя. Кроме того, необычная связь между миндалевидным телом и другими участками мозга, такими как зрительная кора, гиппокамп и префронтальная кора, была связана с паранойей.

Эксперты призывают людей, которые чувствуют подобные симптомы, обращаться к врачам для обследования.