Убираете садовый инструмент на зиму? Вот как правильно подготовить его к хранению

При приближении холодов важно правильно подготовить садовый инвентарь к зимнему хранению. Это позволит сберечь инструменты в хорошем состоянии и избежать неприятных сюрпризов весной.
РБК-Украина (проект Styler) дает основные рекомендации по хранению различных типов садового инвентаря.
Перед зимним хранением ручной инструмент нужно тщательно очистить от загрязнений, высушить и смазать.
Деревянные части, такие как рукоятки, рекомендуется обработать водоотталкивающей смесью во избежание порчи. Металлические части, в частности лезвия, следует обработать машинной смазкой, чтобы предотвратить коррозию.
Инструменты следует хранить в сухом помещении, желательно в подвешенном состоянии, чтобы избежать деформации. Важно также не закрывать инвентарь в полиэтилен, поскольку влага может скапливаться, вызывая гниение.
Секаторы и ножницы лучше хранить в раскрытом виде, чтобы пружина не теряла свою форму.
Хранение поливочных шлангов также требует внимания. Прежде чем заморозки наступят, нужно тщательно удалить всю воду из шлангов, дать им просохнуть и свернуть в моток, храня горизонтально.
Вешать шланг на крюк не рекомендуется, поскольку это может привести к деформации. Поливочные устройства следует снимать до первых заморозков, ведь даже незначительные морозы могут повредить их.
Перед хранением распылителя нужно продуть и закрыть отверстия полиэтиленом или тканью во избежание попадания влаги.
Газонокосилки и другой электроинструмент требуют особого ухода перед зимним хранением. Прежде всего нужно очистить их от остатков травы и грязи.
Ножи косилок следует снять, промыть, смазать машинным маслом и правильно хранить. Для бензиновых инструментов следует сливать остатки горючего, чтобы предотвратить его старение.
Цепи от бензопил и триммеров следует также очистить и хранить в сухом месте. Основное правило: храните садовый инвентарь в чистоте во избежание негативных последствий.
Мотоблоки и культиваторы нуждаются в особом уходе, поскольку содержат много деталей. Необходимо сливать горючее, изменять масло и очищать фильтры. Поролоновые фильтры можно стирать с моющим средством, а бумажные фильтры желательно заменять новыми.
Дополнительно нужно очистить насадки, смазать их и хранить отдельно, укутав в бумагу. Также важно перед зимой обработать наружные поверхности защитной полиролью для предотвращения коррозии.
Подготовка садового инвентаря к зимнему хранению не является сложным процессом. Выполняя несколько простых действий, вы сможете обеспечить сохранность инструментов в хорошем состоянии до весны.
Соблюдайте основные правила: очищайте инвентарь, храните его в сухих местах и избегайте использования полиэтилена для упаковки. Это поможет вам избежать лишних проблем во время начала нового дачного сезона.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты "Сельские вести", Agro-market.net, Sad.net.ua.