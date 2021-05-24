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Прибіг на крики дівчат в парку: в Сумах жорстоко побили ветерана АТО

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Суми, Понеділок 24 травня 2021 10:04
Прибіг на крики дівчат в парку: в Сумах жорстоко побили ветерана АТО Колаж РБК-Україна: У Сумах побили ветерана АТО
Автор: Світлана Мащенко

В Сумах жорстоко побили ветерана АТО, який заступився за дівчат в місцевому парку. Нападника затримали, проте постраждалий згодом відмовився від претензій до нього. Що сталося того травневого вечора - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про інцидент розповіли в Facebook "Спілка ветеранів війни з Росією".

Повідомляється, що неадекват (на фото - в червоному кашкеті) почав чіплятися до дівчат в парку, а згодом накинувся на них з кулаками. Крики дівчат про допомогу почув ветеран АТО Єгор і поспішив туди.

"Після словесної перепалки грубіян наче заспокоївся, як тільки ветеран почав уходити, завдав удару зі спини, після чого бив ногами вже лежачого на землі. Свої геройства неадекват вирішив зафільмувати на відео в якому принижував майже непритомного ветерана", - говориться в повідомленні.

Прибіг на крики дівчат в парку: в Сумах жорстоко побили ветерана АТО

Фото: В Сумах жорстоко побили ветерана АТО (facebook.com/spilka.veteraniv)

Нападника затримала поліція, проте атовець заяву забрав, пише Укрінформ.

"Першочергово на місці побиття було затримано чоловіка 1983 року народження, сумчанина, який побив потерпілого, 1980 р.н. Поліцейські опитали потерпілого. Потерпілий написав заяву про те, щоб не проводили будь-якої перевірки з даного приводу", - повідомили в поліції.

Згодом у мережі з'явилося відео із затриманням агресора. Він поводив себе неадекватно у поліцейському відділку, дозволяв собі нецензурні вислови. Кадри з "героєм" можна подивитися за посиланням тут. Обережно, 18+.

Раніше ми писали, що у Кропивницькому 20 ветеранів АТО провчили водія маршрутки.

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