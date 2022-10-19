Президент Мариупольского телевидения рассказал о пережитом музею "Голоса мирных"

В рамках информационного партнерства фонда с изданием #Буквы, в архив музея вошло интервью Николая о количестве жертв, подробностях захоронений и эксгумации тел жителей города.

"За восемь лет жители Мариуполя настолько привыкли к залпам и стрельбе в окрестностях, что за потенциальную угрозу это не воспринимали. Это стало частью нашей жизни. Я лично не верил в последнее, что президент России способен на такой шаг", - вспоминает волонтер начало большой войны.

С 24 по 26 февраля многим удалось уехать. Больше такой возможности не было, ведь с юго-запада на город наступали, а украинский блокпост накрывали всеми видами оружия.

В начале боевых действий фиксировали смерти только медработники и полиция. С марта смерти среди гражданских документировали и коммунальщики, которые развозили по городу воду, гуманитарную помощь и записывали по дороге количество погибших.

Учет вели так: отмечали пол, примерный возраст и, если есть, телесные особенности погибшего. Если не было с собой документов, смерть фиксировали по внешним признакам: женщина около 30 лет найдена в центральном районе. Но что, например, можно узнать, если человека достали из сгоревшей квартиры?

По инсайдерским данным, которые получил Николай Осиченко, около 100 000 среди гражданских погибли в результате беспрецедентной бомбардировки города, гуманитарной катастрофы, холода и неоказания своевременной медицинской помощи.

"В Мариуполе у меня достаточно связей, знакомых, друзей и информаторов. Информацию мне предоставил источник из Ильичевского морга. По данным из Новоазовской прокуратуры я предлагал даже деньги, один из ее работников назвал мне только число погибших", - рассказывает Николай.

Мариупольцев хоронят на самом большом кладбище в Европе - Старокрымском. Также массовые захоронения есть и в Виноградном. В некоторых могилах хоронят несколько человек.

Эксгумация тел под завалами построек и в могилах среди дворов в городе не закончится никогда, считает Николай. Ведь в каждом сгоревшем и уничтоженном доме и под ним прятались погибшие там люди. оккупанты сносят разрушенные дома вместе с остатками тел.

"Мы не можем предположить хоть приблизительную окончательную цифру числа погибших среди мирных, даже если деоккупируем город через несколько месяцев. От многих тел не осталось уже ничего. Мы подсчитаем количество погибших только, если получим все заявления от близких о пропавших без вести. Но жертв явно больше 100 000", - говорит Николай.

Музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 40 000 историй.

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