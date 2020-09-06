Викладачка розстріляла сім'ю під Рівним: спливли нові подробиці НП (фото)

Під Рівним жінка вбила чоловіка і поранила дочку (фото: npu.gov.ua)

Підозрювана у вбивстві має 18-річний стаж педагогічної роботи

Під Рівним жінка застрелила чоловіка і важко поранила доньку, після чого намагалася накласти на себе руки. Нині зловмисниця в лікарні в спецпалаті під охороною правоохоронців, а 13-річній дівчинці була проведена операція - вона у важкому стані.

За фактом жахливої події розпочато досудове розслідування. Поліція намагається розібратися, що стало причиною злочину. За даними правоохоронців, сім'я характеризувалася позитивно. 45-річний загиблий працював у будівельній фірмі, а 44-річна підозрювана займалася викладацькою діяльністю.

Тим часом місцева журналістка Вікторія Мамотюк розповіла у своєму Facebook подробиці НП і назвала можливу причину конфлікту в родині.

За її словами, власника будівельного бізнесу в Рівному Юрія Ігнатюка вбила його дружина Ірина Ігнатюк.

"Спочатку я подумала, що її чоловік дістав чимось, може, ображав. Але коли дізналася, що вона ще й здійснила три постріли у свою 13-річну дочку, в тому числі постріл в спину..." - йдеться у публікації.

Журналістка стверджує з посиланням на власні джерела, що чоловік збирався з дочкою поїхати на море і не бажав брати з собою дружину. Нібито через це і виникла сварка, яка закінчилася трагедією.

Проте такий "мотив" розвінчав журналіст Олександр Курсик в коментарях під постом: "Це мій друг! Просто ідеальний чоловік! Версії суцільна маячня. Квитки в Туреччину були у всіх членів родини!"

На сайті Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному на кафедрі економічної кібернетики вказується, що Ірина Зіновіївна Ігнатюк є кандидатом економічних наук, доцентом. Має 18-річний стаж науково-педагогічної роботи. У виші викладає економіку й основи інформаційної економіки.

Профіль Ірини Ігнатюк на сайті НУВГП (фото: скрін nuwm.edu.ua)

Ірина Ігнатюк (фото: facebook.com)

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