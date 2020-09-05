ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Рівним вчителька розстріляв чоловіка і 13-річну дочку (фото)

Рівненська область, Субота 05 вересня 2020 18:09
Під Рівним вчителька розстріляв чоловіка і 13-річну дочку (фото)
Під Рівним жінка розстріляла сім'ю (фото: npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Жінка після страшного злочину намагалася покінчити з собою

Під Рівним жінка відкрила вогонь з пістолета по доньці та чоловіку, в результаті чого чоловік загинув, а дівчинку госпіталізували в лікарню з множинними пораненнями грудної клітини.

44-річна зловмисниця після скоєного намагалася покінчити життя самогубством - вона порізала собі руки та вистрілив у скроню, але залишилася жива. Про це 5 вересня передали у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Що стало причиною злочину поки залишається загадкою.

Правоохоронці зазначили, що сім'я, яка проживала у житловому масиві на території Білокриницької сільської ради, характеризувалася позитивно. Загиблий працював у будівельній фірмі, а підозрювана займалася викладацькою діяльністю.

Стрілянина сталася цієї ночі. Поранений 45-річний чоловік перед смертю встиг подзвонити своєму батькові, який і викликав поліцію. 13-річну дівчинку каретою "швидкої допомоги" доставили в лікарню.

До медустанови привезли також і зловмисницю без свідомості. Зараз лікарі оцінюють її стан як стабільний.

Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в спецпалаті під охороною.

У домі родини слідчі виявили та вилучили травматичну зброю і револьвер під патрон Флобера.

Розпочато досудове розслідування за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 і 115 Кримінального кодексу).

Під Рівним вчителька розстріляв чоловіка і 13-річну дочку (фото)Під Рівним вчителька розстріляв чоловіка і 13-річну дочку (фото)

Під Рівним жінка вбила чоловіка і поранила 13-річну доньку (фото: npu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Прикарпатті підліток влаштував криваву бійню і вбив дідуся та важко поранив бабусю - 15-річний хлопець збирався розправитися з усією своєю сім'єю.

Також ми писали про те, що в липні у Харкові жінка вбила дитину, а потім себе через відчай - вона набрала в банках кредитів, з якими не могла впоратися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події Рівненська областьпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся