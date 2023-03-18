"Препараты, которые чистят сосуды - лохотрон": врач раскрыл всю правду о бляшках в артериях

Что нужно знать о бляшках в сосудах

Причиной появления бляшек врачи считают воспаление сосудов, которое возникает из-за различных факторов.

"Воспаление сосуда приводит к разрушению его стенок и во время восстановления повреждений наш организм формирует бляшки в месте повреждения сосуда. Сама бляшка действительно вначале состоит из холестерина, потому что этот спирт вместе с другими соединениями нужен для "заклеивания дыр" в сосуде", - объясняет Жиравецкий.

Если процесс воспаление продолжается, то бляшка кальцинируется, то есть превращается в настоящий камень внутри сосуда.

"Если уже бляшка в сосуде образовалась, мы не можем ее уменьшить лекарством. У нас есть попытки снижать холестерин и не дать новым бляшкам образоваться. Препаратов, которые растворили бы кальцинированную бляшку вообще не существует. Поэтому препараты, которые "чистят" сосуды - это простой лохотрон" для тех, кто любит пить лекарства и ждет чуда", - говорит врач.

Какие причины воспаления сосудов

"Попытка снизить холестерин или попытки не дать кальцию превратить бляшку в камень - это не влияние на основную причину повреждения сосуда, а именно причину воспаления", - объясняет эксперт.

Причины воспаления сосудов могут быть следующими.

Инфекции часто могут разрушать не только некоторые органы, но и сосуды. Для примера бактерии, такие как спирохеты (возбудители сифилиса, боррелиоза), доказано могут влиять на стенку сосудов.

"Есть еще множество бактерий, которые могут прямо повредить стенку сосуда или косвенно из-за аутоиммунного механизма воспаления. Для примера бактерия стрептококка может поражать клапаны сердца, хотя она находится в миндалинах и вызывает аутоиммунное заболевание - ревматизм", - говорит эксперт.

Грибки, паразиты, вирусы также могут вызвать повреждение сосудов, что приведет к их воспалению.

"Аутоиммунные заболевания. Простыми словами, наша иммунная система начинает продуцировать избыток белков-антител, которые могут оседать на стенках сосудов и вызвать их повреждение и как следствие воспаления. Поэтому, если у вас аутоиммунное заболевание у вас высокие риски образования бляшек в сосудах", - отмечает врач.

Аллергические заболевания могут способствовать поражению сосудов.

Нарушение обмена веществ или метаболический синдром. Преимущественно он возникает на фоне трех предыдущих причин и проявляется нарушением обмена по всему организму.

Что делать при появлении бляшек в сосудах

Найдя причину воспаления, врачи могут предотвратить образование новых бляшек и стабилизацию старых. Традиционно назначают таблетки для снижения холестерина.

Жиравецкий советует найти специалиста, который будет комплексно смотреть на ваш организм и попытаться предупредить появление бляшек не только таблетками для снижения холестерина, но и смотря на причины появления бляшек и появления высокого холестерина в крови.

"Спорт, здоровая пища, антистресс - это все должно быть всегда с вами, потому что это не решает проблему бляшек, но помогает вам оставаться в форме и молодо выглядеть", - говорит врач.