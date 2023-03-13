Диетолог Фус рассказала, как уберечься от нитратов в свежей зелени

Свежие овощи и зелень содержат самое большое количество полезных веществ. Впрочем, такие продукты выращены в искусственных условиях и часто содержат нитраты и пестициды, которые могут негативно повлиять на здоровье. Так что у них больше пользы или вреда?

О том, как извлечь больше пользы из свежей зелени и как уберечься от нитратов, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook .

Чем полезна весенняя зелень

"Весна уже совсем скоро начнет одаривать нас свежими овощами. Мы хрустим редисом, щедро посыпаем блюда зеленым луком и ранней зеленью. И все же, к их выбору нужно подходить внимательно", - пишет эксперт.

Фус отмечает, что зелень ценится за большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), витамина К, каротиноидов (в том числе бета-каротина и лютеина), хлорофилла и клетчатки.

Как извлечь максимальную пользу из свежей зелени

Если вы планируете добавить зелень в суп или второе блюдо во время приготовления, постарайтесь это сделать за 5-10 минут до полной готовности блюда.

"Витамин С и фолиевая кислота разрушается при термической обработке, поэтому большую часть зелени следует употреблять именно в свежем виде", - советует Фус.

Зелень лучше добавлять в каждый прием пищи. К примеру, листовой салат. Он может служить основой любого овощного салата или зелёного коктейля. Большие листья можно использовать в приготовлении роллов с разными начинками или в бутербродах из цельнозернового хлеба.

Как уберечься от нитратов и пестицидов

"Ранняя зелень скорее всего содержит нитраты и пестициды, что может вызвать у вас опасения. Уменьшить их количество можно, если использовать только листовые пластинки зелени, поскольку основная масса нитратов сосредоточена в черешках (базилик, петрушка, укроп и другие виды)", - объясняет диетолог.

Также Фус советует вымачивать зелень в холодной воде в течение получаса, чтобы избавиться от нитратов.

"К сожалению, при этом способе водорастворимые витамины (витамин С, витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, никотиновая кислота) частично вымываются из растения", - отмечает эксперт.

Чтобы снизить количество пестицидов, обязательно мойте зелень под проточной водой. Ведь пестициды часто находятся на листьях. Это также убережет вас от риска заражения разными гельминтами и токсоплазмами.

"Обогащайте свое весеннее меню доступной листовой зеленью. Будьте здоровы и следите за тем, что вы едите", - говорит Светлана Фус.