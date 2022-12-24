Премьер Британии опубликовал трогательный рождественский ролик в поддержку Украины (видео)

О чем рождественский ролик

На видео режиссер параллельно показал истории двух девочек – из Британии и из Украины.

Накануне Рождества маленькая британка радуется праздничной атмосфере и ярким огням, а малышка из Украины слышит звуки воющей сирены, оповещающей о тревоге, в ее городе совсем нет света.

Заканчивается видео тем, что маленькая украинка получает посылку от британской девочки и улыбается.

Видео называется "Британия вместе с Украиной".

Отметим, что в комментариях под видео украинцы поблагодарили премьера Британии за поддержку в такое тяжелое время.