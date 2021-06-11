RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прекрасне тепло і дощі: синоптик розповіла, де чекати опадів, а де засвітить яскраве сонце

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 12 червня буде дуже теплою і сонячною, а ось 13 червня прийдуть дощі. Температура повітря на вихідні буде досить комфортною до + 24 градусів тепла.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Погода в суботу, 12 червня

Експерт повідомила, що в суботу 12 червня практично на всій території нашої країни буде по-літньому тепло. Температура повітря досягне 24 градусів тепла.

"З дощами 12 червня - інакше. Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина Київщина-Черкаська-Одеська плюс Крим буде сонце, переважатиме суха погода", - зазначила Діденко.

Також, за словами синоптика, можливі в суботу шквали й навіть град.

Погода на неділю, 13 червня

У неділю практично на всій території нашої країни будуть опади, а температура повітря знизиться до +19 градусів.

"13 червня дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх більше. Важливий нюанс! У неділю в західних областях, у Вінницькій, Житомирській, Київській передбачається зниження температури повітря до +16 +20 градусів. На Півдні, Сході, в більшості центральних областей вдень очікується від + 20 до +26 градусів", - написала Діденко.

У Києві в суботу буде дуже сонячно і тепло. Температура повітря прогнозується до + 24 градусів. А ось в неділю в столиці очікуються дощі і грози, а також зниження температури до +19 градусів.

Нагадаємо, що синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода