Прекрасне тепло і дощі: синоптик розповіла, де чекати опадів, а де засвітить яскраве сонце

Погода в суботу, 12 червня

Експерт повідомила, що в суботу 12 червня практично на всій території нашої країни буде по-літньому тепло. Температура повітря досягне 24 градусів тепла.

"З дощами 12 червня - інакше. Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина Київщина-Черкаська-Одеська плюс Крим буде сонце, переважатиме суха погода", - зазначила Діденко.

Також, за словами синоптика, можливі в суботу шквали й навіть град.

Погода на неділю, 13 червня

У неділю практично на всій території нашої країни будуть опади, а температура повітря знизиться до +19 градусів.

"13 червня дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх більше. Важливий нюанс! У неділю в західних областях, у Вінницькій, Житомирській, Київській передбачається зниження температури повітря до +16 +20 градусів. На Півдні, Сході, в більшості центральних областей вдень очікується від + 20 до +26 градусів", - написала Діденко.

У Києві в суботу буде дуже сонячно і тепло. Температура повітря прогнозується до + 24 градусів. А ось в неділю в столиці очікуються дощі і грози, а також зниження температури до +19 градусів.