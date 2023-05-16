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Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)

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Чернобыль, Вторник 16 мая 2023 10:07
Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото) В Чернобыле цветут ландыши (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике в мае ежегодно цветут ландыши. Эти цветы были занесены в Красную книгу Украины, но потом оттуда исключены. Они по-прежнему нуждаются в охране из-за безжалостного уничтожения.

Интересные факты об этом растении рассказали на странице заповедника в Facebook.

5 интересных фактов о ландыше

  • Дословный перевод названия ландыша с латыни – лилия долин, цветущая в мае.
  • Ландыш –это ядовитое растение. Вместе с тем его эфирные масла используют в медицине и косметологии.
  • Благодаря археологам известно, что древние египтяне разводили эти цветы более двух тысяч лет назад.
  • А вот в Европе ландыши начали разводить только в конце 16-го века.
  • Лилия долин имеет необычайно сильный и выразительный аромат. Чем и привлекает насекомых, хотя может опыляться и сама.

Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)Прекрасный и ядовитый. В Чернобыле показали цветок, который безжалостно уничтожают (фото)В Чернобыле показали цветение ландышей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Кстати, Скот, наевшись ландыша, погибает. У человека при отравлении ландышем появляется тошнота, головокружение, судороги. В качестве первой помощи в этом случае дают рвотные средства и промывают желудок.

В народной медицине ландыш применяют при водянке, болезнях сердца, эпилепсии, болезнях глаз, против лихорадки, головной боли, паралича, как успокаивающее, мочегонное средство, при бессоннице.

В гомеопатии и ветеринарии используют ландыш в свежем виде.

Напомним, что в Чернобыле "засветился" один из умнейших пернатых.

Ранее мы писали, что в Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим.

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