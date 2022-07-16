Підприємиць, які продовжують вести бізнес попри війну, нагородили премією

Франко-українська торгово-промислова палата оголосила імена 3 переможниць та 2 спеціальних призерок конкурсу "Створено жінками". Це ті жінки, яким довелося стикнутися з небаченими раніше викликами: евакуювати не лише свої сім’ї, а й бізнеси, шукати нові ринки збуту і клієнтів, можливості сплачували податки, створювати робочі місця та допомагати армії. Всі вони отримали грошові премії на розвиток справи.

Перше місце посіла Андріана Мальська, засновниця "Педіатрії Андріани Мальської". Вона отримала 100 000 грн, які спрямує на покупку сучасного кардіографа. ЇЇ клініка у Львові вважає своєю місією допомагати дітям зростати здоровими, а також навчати лікарів та інтернів дитячої кардіології.

"Перемога в конкурсі надихає мене працювати й постійно вдосконалюватися. Дякуємо армії, за те, що даєте цю можливість, віримо в нашу перемогу, у квітучу Україну і що всі діти скоро будуть вдома", - зазначила Андріана Мальська.

Друге місце посіла Яна Ситніченко із виробництвом дерев'яних пазлів CreatifWood. Завдяки їй українські бренді дерев'яних пазлів та іграшок знають у всій франкомовній Європі. З початку повномасштабного вторгнення підприємство Яни в Броварах зупинилось, але вже за три тижні продовжило свою роботу. Підприємиця отримала грошову премію 50 000 грн. У наступних планах - просувати український бренд в Європі.

"Мені допомагає розуміння, що війна колись закінчиться і потрібно, щоб країна жила далі. Перемога в руках не тільки армії та влади, а й бізнесу також. Зараз всі знають про Україну через війну, а я хочу показати, що в нас є не лише війна, але й талановиті, відважні люди, які створюють якісні продукти", - заявила вона.

Третє місце дісталось Інні Скаржинській з брендом рослинної косметики Vesna. Хоча лабораторія і 2 власних магазини марки були знищені росіянами у Бучі, Інна відновила виробництво у Львові.

"Водій фури перевіз залишки меблів та обладнання безкоштовно, лише взявши кошти за паливо. Його син загинув на фронті, перед цим попросивши батька допомагати з перевезенням речей людям з окупованих територій. Зараз ми виготовляємо спеціальні набори й загоювальні мазі для фронту. Понад 2000 таких наборів ми вже передали на передову. Всі кошти від премії - 50 000 грн підуть на виробництво загоювальних мазей та дезодорантів для захисників та захисниць, які зараз на фронті боронять нашу країну", - сказала Скаржинська.

Спеціальну премію і грошову винагороду 25 000 грн виборола Христина Закревська - вона не лише заснувала сімейну сироварню "Будз Баран" у віддаленому селі в Карпатах, але й під'єднала до справи своїх сусідів. Тепер молоко вони здають на переробку в сироварню, а не згодовують тваринам, що дає суттєву прибавку в доходах. "Хочу, щоб більше односельців могли отримувати додатковий дохід, але в нас не вистачає місця для перероблення більшої кількості молока. Тому я і взяла участь у конкурсі "Створено жінками" - щоб залучити додаткові кошти для розширення сироварні". Христина відправляє частину продукції на фронт, а 10% прибутку перераховує на потреби ЗСУ.

Ще одну спеціальну відзнаку від "Укрсиббанку" і 50 000 грн отримала Ольга Шурова з проектом школи французької мови Musique de Langue. ЇЇ мета - не лише навчати українців французької, але й навчати франкомовних людей по всьому світу української мови.

"Дуже швидко ця премія стала одним із тих проектів, які ми вирішили продовжувати за будь-яку ціну. У березні ми не знали, чи зможемо дійти до кінця, але журі було абсолютно впевнено, що ми маємо продовжити конкурс і таким чином продовжити підтримувати жіноче підприємництво в Україні. Нас надихали учасниці, та сила і рішучість, які вони віднайшли у собі, щоб врятувати свої бізнеси, відбудувати життя наново у новому місті, допомагати своїй країні та армії. Жінка може все - це не просто слоган, це реальність", - підкреслила Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати, член журі.

Премія "Створено жінками" проводиться 4 рік поспіль Франко-українською торгово-промисловою палатою, участь для конкурсанток є безплатною.

Цього року надійшло 137 заявок, з яких журі обрало 10 фіналісток. Конкурс покликаний спростувати упередження щодо жінок в бізнесі, посилити їхні можливості, надихнути не боятися розпочинати та продовжувати власну справу.