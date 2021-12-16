Передноворічні акції в супермаркетах: як найчастіше обманюють покупців

Передсвяткові розпродажі та акції у великих супермаркетах і магазинах використовують для того, щоб позбутися від товару, який залежався.

Перевіряйте термін придатності та дату виготовлення

Також серед такого товару можуть потрапляти продукти, у яких скоро закінчується термін придатності. Їх виставляють на полиці з істотною знижкою, щоб привернути увагу покупців.

Ці призводить до того, що в кошиках і візках у покупців разом зі стандартним набором продуктів до свята, виявляється і неліквід.

Товари з простроченим терміном придатності можна часто зустріти на полицях в період різкого зростання попиту. Особливо це стосується тих товарів, які в інший час попитом не сильно користуються.

Як зазначає голова правління Асоціації "Споживча довіра" Олена Куликова, покупець повинен уважно розглядати продукцію. Необхідно перед покупкою перевіряти на наявність дефектів, бо вони можуть бути ретельно приховані.

Харчові продукти потрібно перевірити на кінцевий термін придатності та варто звернути увагу також на дату виробництва. Особливо це стосується тих товарів, які пропонують за дуже зниженими цінами.

Найчастіше виникають проблеми при покупці делікатесів

"Нещодавно під час одного з рейдів, ми виявили червону рибу. Вона була з нормальним терміном придатності, але по акції. Спочатку ми не зрозуміли, в чому справа. Але потім помітили, що пошкоджена упаковка", - розповіла Куликова.

Вона додала, що всередині упаковки вони виявили цвіль - в тому місці, де риба стикалася з фольгою.

"Коли береш продукт, цього побачити не можна. А насправді там є проблеми. І таку продукцію вживати не можна", - підкреслила експерт.

Вона закликала покупців бути обережніше, оскільки напередодні свят в супермаркетах справжній ажіотаж і періодично на полиці "викидають" неліквідну продукцію, яку варто було б просто списати.