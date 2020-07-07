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Свято Івана Купала: що не можна робити в цей день, всі прикмети

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В ніч на Івана Купалу було прийнято стрибати в багаття і купатися

Яке сьогодні свято. 7 липня 2020 року в Україні відзначається День Івана Купала. Він присвячений найвищому розквіту природи. Особливе значення має ніч перед святом, з нею пов'язано дуже багато давніх традицій і звичаїв.

Івана Купала – дуже давнє свято. У нього існує дві дати: перша за старим стилем – 20-22 червня, і в цей час свято відзначали навіть язичники. Після появи християнства свято почали відзначати у ніч з 6 на 7 липня. В Україні це свято збігається з одним з великих православних свят – Різдвом Іоанна Предтечі.

Головні прикмети цього дня

  • Вірили, що вся вода в цей день набуває цілющі властивості.
  • Вважалося, що купання в річці, ставку або озері на Іванов день допоможе позбутися від усіх хвороб.
  • Жінки вмивалися ранковою росою, щоб зберегти молодість і привабливість. Чоловіки — щоб стати витривалішими і сильнішими.
  • Якщо випити води, яку вранці набрали з колодязя, можна очиститися від злих помислів і знайти душевний спокій.
  • На Русі були поширені масові купання у цей день. Якщо не брати в них участь, можна приректи себе на горе і самотність.
  • Вірили, що людина, що наважилася стрибнути через полум'я, знайде щастя і удачу на рік — до наступної Іванової ночі.
  • Якщо перестрибне через вогнище молода пара, що тримається за руки, — вони будуть разом до кінця життя.
  • Вірили, що стрибнула через вогонь жінка набувала молодість і красу.
  • Якщо між двох вогнищ, розведених в ніч Івана Купали, провести худобу, весь рік тварини не хворітимуть.

Що не можна робити в цей день

  • У ніч з 6 на 7 липня не можна спати. За стародавніми повір'ями, в цю ніч прокидається вся нечисть – відьми, змії, водяники, русалки, перевертні.
  • В цей період не можна нічого віддавати, продавати, займати – всі ці процеси ведуть до бідності і втрат.
  • Не можна купатися поодинці, через те, що нечиста сила може затягнути під воду навіть відмінних плавців. Від води варто триматися подалі вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку.
  • Не можна піднімати речі або гроші, знайдені на дорозі. Вони можуть бути заговореними нечистою силою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки буде свят і вихідних днів в липні.

Автор: Людмила Жукова

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