Свято 9 липня: всі традиції і заборони цього дня

Православні християни вшановують пам'ять Давида Солунського
Яке сьогодні свято. 9 липня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Давида Солунського, який спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія і Феодора. Потім Давид виїхав з монастиря і відправився в Салоніки, де спорудив курінь під мигдалевим деревом. У такому курені Давид прожив близько 70 років. Він молився Богу і тримав пост.
На Давида суничника потрібно було обов'язково йти в ліс за ягодами: "На Тихвинську суниця-ягода дозріває, червоних дівчат та бабів у ліс зазиває". Під час збору врожаю суниці також брали листя цієї рослини готували на їх основі різні засоби. Так, висушені листки могли додавати в чай – вважалось, що він допомагає відновити сили, підвищує імунітет і покращує загальне самопочуття. У цей період бджоли починали дуже активно збирати мед.
День ангела в цей день святкують – Давид, Іван, Тихон.
Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.