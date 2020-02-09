Свято 9 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 9 лютого всі православні християни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого також як архієпископ Константинопольський. Цей святий є одним із найбільш шанованих у православ'ї, він прославився добрими справами.

Іоанну Златоусту молилися, просячи додати розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, добробуту в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.

Що потрібно зробити на Іоанна Златоуста

В цей день було заведено поминати близьких і готувати ритуальні страви: відкриті пироги з солоними начинками (гриби, м'ясо, риба).

Також вважалося, що Златоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися від болю, потрібно було вимовити заговір: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".

9 лютого треба розпалити вогонь у печі або каміні. Якщо це зробити, то в сім'ї буде достаток, мир і спокій протягом цілого року.

Суворі заборони 9 лютого

В цей день суворо не можна дарувати і отримувати подарунки. Це віщувало біду. Така заборона, зокрема, пов'язна з тим, що саме 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.

Крім того, поганою ідеєю на Іоанна Златоуста є мити голову.

Народні прикмети на Іоанна Златоуста