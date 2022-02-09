Свято 9 лютого: що категорично не можна робити на Іоанна Златоуста, у кого іменини

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Цей святий є одним з найбільш шанованих в православ'ї, він прославився добрими справами.

Іоанну Златоусту молилися просячи Збільшення розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які в розпачі і перебувають на роздоріжжі.

Що потрібно зробити на Іоанна Златоуста

У цей день прийнято поминати близьких і готувати Ритуальні страви: відкриті пироги з солоними начинками (гриби, м'ясо, риба).

Також вважалося, що Златоуст міг зцілити зубний біль. Щоб позбутися від болю, потрібно було вимовити змову:"Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".

9 лютого потрібно розпалити вогонь в печі або каміні. Якщо це зробити, в сім'ї буде достаток, мир і спокій протягом цілого року.

Суворі заборони 9 лютого

У цей день строго-настрого не можна дарувати і отримувати подарунки. Це віщувало біду. Така заборона, зокрема, пов'язаний з тим, що саме 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.

Крім того, поганою ідеєю на Іоанна Златоуста є мити голову.

Народні прикмети на Іоанна Златоуста

Якщо сніг в полі 9 лютого лежить горбами-чекай гарного врожаю.

Низьке небо - до холодів.

Якщо хмари швидко йдуть у напрямку вітру-снігу не буде. А якщо рухаються проти вітру-це до снігопадів.

Скло в будинку запітніли-чекай холоднечі.

9 лютого не можна було топити піч сирими дровами - це на жаль в будинку.

Поганою прикметою було обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого.

Іменини в цей день святкують Петро, Іоанн, Дмитро. Привітайте цих людей з днем ангела!