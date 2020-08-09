Свято 9 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Свято 9 серпня (колаж: РБК-Україна)

9 серпня святкують день Пантелеймона

Яке сьогодні свято. У цей день вшановують пам'ять Пантелеймона, який народився в Нікомедії в сім'ї знатного язичника. Його мати свята Єввула була християнкою та виховувала сина в своїй вірі, але померла.

Коли Пантелеймон був в підлітковому віці, батько віддав його в язичницьку школу, а потім доручив знаменитому лікарю Єфросинію для вивчення Пантолеоном лікарського мистецтва.

Ставши лікарем, Пантелеймон позбавив багатьох лікарів доходів, і на нього надійшов донос імператору Максиміану, що Пантелеімон відвідує в тюрмі християн і лікує їх ім'ям Христа.

Імператор закликав Пантелеймона і просив спростувати донос. Святий запропонував імператору привести одного невиліковного хворого і влаштувати випробування. Хто зцілить його: він або язичницькі жерці - віра того і повинна бути правдивою. Після цього Пантелеімон силою молитви дарував хворому зцілення.

Тоді багато хто увірував у Христа, а Максиміан озлобився на Пантелеймона та наказав катувати. Багато тортур перетерпів Пантелеімон, але залишався неушкодженим до тих пір, поки йому не відрубали голову. Тіло великомученика було поховане християнами.

9 серпня - прикмети дня

Всі трави, зібрані 9 серпня, будуть володіти цілющими властивостями.

Мурахи закладають входи в мурашники - скоро буде дощ.

Сильно стрекочуть і стрибають коники - прикмета до того, що погода буде ясною і сухою.

9 серпня - заборони дня

Будьте ввічливі і поступливі в цей день. Ні в якому разі не провокуйте конфлікти.

Не перевантажуйте себе прибиранням, краще відпочиньте.

Не проявляйте скупість.

Нагадаємо, що в серпні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робітників і 11 вихідних днів.