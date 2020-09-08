Свято 8 вересня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

8 вересня має ряд заборон і традицій
Яке сьогодні свято. 8 вересня 2020 року всі православні відзначають день мучениці Наталії, яка жила в Нікомедії на початку IV століття. Її батьки були благочестивими християнами. Наталія вийшла заміж за багатого і знатного юнака Адріана, який був язичником. Сама ж дівчина в таємниці залишалася християнської віри.
У народному календарі цю дату називають Наталія Костриця, Наталія і Адріан, Наталчин день. В цей день пов'язували з роботами на вівсяному полі. В одних місцях тільки починали косити овес, в інших прибирання вже підходило до кінця. Із зерна нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. Наші пращури говорили: "Адріан толокно місив, а Наталія млинці пекла".
Святій Наталії молилися про подружнє щастя, а також про хороші відносини між родичами.
В цей день зривали гілку горобини і ставили вдома. Вона служила оберегом родинного добробуту. Ще вважається, що горобина захищає від поганого впливу загробного світу: явища живих мерців, кошмарних снів про покійних
Як ми раніше писали, в Умані встановлять карантинні пункти у місцях паломництва.