Свято 8 листопада: що не можна робити сьогодні, важливі прикмети

8 листопада 2019 року вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Цей день називали Дмитрієв день
Яке сьогодні свято. 8 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського, який був сином римського проконсула у Фессалоніках. При цьому його батьки були таємними християнами.
Коли батько Димитрія помер, то він зайняв його місце і став проконсулом Фессалонікійскої області. Але він не влаштовував гоніння і страти християн, а почав відкрито просвіщати жителів міста. Він навчав їх християнській вірі і пояснював, що необхідно викорінювати язичницькі звичаї і припиняти поклонятися ідолам.
Коли імператор Галерій Максиміліан дізнався, що Димитрій є християнином, і доносив свою віру багатьом римським підданим, то розлютився і наказав його вбити.
Тіло святого великомученика Димитрія викинули на вулицю, але віруючі забрали його і поховали.
Великомученик Димитрій Солунський (фото з відкритих джерел)
В цей день людям не дозволялося працювати.
Сьогодні не можна забувати про покійних родичів. Їх поминають за столом і залишають на ніч воду й новий рушник. Це робиться щоб почила душа могла напитися або помитися.
В цей день обід необхідно подавати ввечері, оскільки душі покійних родичів приходять після того, як стемніє.