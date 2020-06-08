Свято 8 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

8 червня 2020 року українці вшановують пам'ять апостолів Карпа і Алфея
Яке сьогодні свято. 8 червня 2020 року православна церква згадує апостолів Карпа і Алфея. Про учнів відомо небагато, але ім'я Карпа згадується в 2-му посланні апостола Павла до Тимофія.
Там йдеться про перебування апостола Карпа в Троаді, коли його схопили за доносом мідника Олександра. Як випливає з послання, під час раптового арешту Павло залишив у Карпа свою фелонь та книги.
Також про апостола Карпа згадується у Четьї-Мінеї Димитрія Ростовського і вказується, що святий постраждав від рук невірних під час правління Нерона. За іншими даними, Карп мирно помер у Берії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі всі вихідні дні в Україні у червні 2020 року.
А також розповідали про те, у які дні в червні категорично не можна займатися працею в саду і городі.
Автор: Дарина Яновська