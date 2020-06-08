Свято 8 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 8 червня 2020 року православна церква згадує апостолів Карпа і Алфея. Про учнів відомо небагато, але ім'я Карпа згадується в 2-му посланні апостола Павла до Тимофія.

Там йдеться про перебування апостола Карпа в Троаді, коли його схопили за доносом мідника Олександра. Як випливає з послання, під час раптового арешту Павло залишив у Карпа свою фелонь та книги.

Також про апостола Карпа згадується у Четьї-Мінеї Димитрія Ростовського і вказується, що святий постраждав від рук невірних під час правління Нерона. За іншими даними, Карп мирно помер у Берії.

Свято 8 червня - всі прикмети дня

У старовину рибалки вважали, що 8 червня відмінно ловиться короп;

Постійне плавання під водою і плескіт качок - до дощу;

Якщо риба в цей день хлюпочеться біля поверхні води - чекайте опади.

Рій комарів - до сонячної погоди;

На Карпа в будинок запрошували пічника, щоб перевірити і поправити при необхідності піч, оскільки вони мали славу людей, які стикаються з нечистою силою;

Свято 8 червня - всі заборони дня

Сьогодні краще не працювати. День Карпа вважається продовженням Троїці, а по великих святах працювати не можна;

Не рекомендується займатися домашніми справами;

Під забороною також роботи в саду і городі;

Не можна мести підлогу, інакше разом зі сміттям можна вимести з дому радість;

Нікому не відмовляйте в гостинності, інакше весь рік водитися гроші не будуть;

Не ображайте тварин.

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