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Свято 8 лютого: що суворо заборонено в один із самих містичних днів у році

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Вівторок 08 лютого 2022 05:37
Свято 8 лютого: що суворо заборонено в один із самих містичних днів у році Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 лютого православні християни згадують преподобного Феодора Студита, ігумена.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Традиції дня

У цей день було заведено приходити до церкви і молитися преподобному Федору. Православні християни вірять, що святий може допомогти в зціленні від грудних хвороб і від болю в шлунку. У нього було заведено просити про здоров'я для себе і близьких.

У народі в цей день за легендами покійні "приходили" до тих, хто забув про них. Душі померлих були до тих, хто давно не відвідував їх могили і не ставив свічки в Церкві за упокій душі. Щоб не наслати на себе біду, було заведено залишати із зовнішнього боку вікна гостинці, а також відвідувати могили близьких померлих в світлий час доби. Також було заведено сипати на могили золу і просити душі померлих не турбувати живих. Покійні родичі не "приходили", якщо в будинку ночувала стороння людина.

У цей день замовляли молебень за упокій душ родичів, кропили будинок святою водою.

Ті, хто народився в цей день, повинні були їсти горохову кашу, щоб набратися сил на весь майбутній рік.

Що строго не можна робити в цей день

Сьогодні краще не займатися прибиранням, а особливо – миттям підлог. Вважається, що так можна позбутися від усього хорошого: удачі, достатку і навіть від здоров'я.

Не рекомендується в цей день не тільки носити брудний одяг, але і допускати "брудні" думки (заздрити або бажати зла). В іншому випадку можна позбутися удачі на найближчий рік. А весь негатив цього дня повернеться в триразовому розмірі.

Також в цей день не дають обіцянок, які не зможуть виконати вчасно.

Категорично не можна в Федорів день конфліктувати, краще взагалі залишитися вдома, не варто планувати далеких поїздок.

Прикмети на 8 лютого

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

  • безвітряна і ясна погода - скоро прийде весна
  • яка погода на Федора, Така і весна буде
  • заметіль - зимі ще довго бути.

Іменини в цей день святкують такі люди: Аркадій, Гаврило, Арсеній, Давид, Іоанн, Петро, Федір, Семен, Філіп, Марія. Привітайте їх з днем ангела!

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