ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Свято 8 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити в цю дату

Субота 08 серпня 2020 06:35
Свято 8 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити в цю дату
Свято 8 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У цей день християни згадують про мученика Єрмолая

Яке сьогодні свято. 8 серпня (26 липня за старим стилем) православні християни вшановують пам'ять священномученика Єрмолая Нікомедійського.

Єрмолай жив і проповідував у Нікомидії в III столітті нашої ери. Це був час гонінь на християн, що почалося при імператорі Діоклетіані і тривало його спадкоємцями до 313 року. Згідно з історичними даними, в 303 році легіонери Діоклетіана спалили Нікомейську церкву і піддали безліч людей жорстоким тортурам.

Пізніше святого разом з його послідовниками язичники схопили і поставили умову – відректися від віри і принести жертву язичницьким ідолам. Єрмолай і його побратими відмовилися зрадити віру, за що були обезголовлені.

Єрмолаю моляться про зміцнення віри і захисту добрих помислів, а також відновлення здоров'я.

Іменини в цей день святкують Гнат, Федір.

Важливі прикмети цього дня

  • Вранці роса – вдень буде негода.
  • Мухи кусаються на Єрмолая – до дощу.
  • Жаби стрибають біля водойм по березі – прикмета до того, що скоро піде дощ.

Що не можна робити в цей день

  • Жінкам в цей день забороняється виходити в поле, а також шити і в'язати.

Як ми раніше писали, у серпні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся