Свято 6 липня: що заборонено робити за день до Івана Купала

Яке сьогодні свято. 6 липня 2020 православні вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини Римської. Також це переддень свята Івана Купала. Ще наші предки вірили, що в цей день можна збирати цілющі трави та рослини – засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними.

Агрипина (Аграфена Купальниця) була родом зі знатної римської сім'ї. Пізнавши в юності таїнство хрещення, вона вирішила присвятити себе служінню Ісусу Христу. З приходом на трон Валеріана в Римській імперії почалися гоніння на християн. Не уникла цієї долі й Агрипина. Її зрадили імператорського суду, жорстоко катували, примушували відректися від Христа. Проте дівчина була тверда у своїй вірі. В нагороду за стійкість Бог послав їй позбавлення: ангел звільнив дівчину від уз, але від перенесених тортур вона все ж невдовзі померла.

У слов'янських народів цей день мав особливе значення, через те, що передував одному з головних літніх свят – Івана Купала. Купальницею святу прозвали за те, що ввечері її дня розпочинались купання.

Що не можна робити 6 липня

Не витрачайте сьогодні сили на суперечки та сварки. Не стрижіть волосся – інакше буде поганий урожай. Не надягайте чорні головні убори – це може призвести до трагедії в сім'ї.

Що можна робити 6 липня

На Горпину Купальницю, 6 липня, проводять цікавий обряд. Увечері дівчата повинні зібратися з подругами та товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що це блюдо є дуже корисним для жіночого здоров'я. В цей день також слід добре попаритися в лазні, щоб залишатися здоровим протягом року.

Також вважається, що 6 липня можна поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій. За повір'ям, ці трави відлякують нечисту силу.

Народні прикмети на 6 липня

Соловей не співає – скоро урожай ячменю можна буде зібрати.

Якщо йде дощ, то буде хороший урожай хліба.

Раніше ми писали про традиції, звичаї та заборони на Івана Купала.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться ще одне нове свято.