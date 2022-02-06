Свято 6 лютого: що заборонено робити в день Ксенії, прикмети, у кого іменини

6 лютого православні християни вшановують святих угодниць Аксінью та Євсенію, а в народному календарі дата прижилася під назвою день Ксенії, а ще - Полухлібниця і Полузимниця, оскільки до цього часу часто в селах починали вести суворий облік хлібу, щоб вистачило до нового врожаю.

Традиції цього дня, прикмети та заборони, що побутували, у кого іменини - читайте в матеріалі нижче.

У цю дату, як вважали за старих часів, слід було обов'язково дотримуватися ряду правил, в іншому випадку це могло загрожувати порушникам серйозними бідами, і, за деякими повір'ями, навіть смертю.

Раніше ми писали, яка молитва до дня Ксенії принесе благополуччя в родині та швидке заміжжя.

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які свята відзначатимуть українці в лютому 2022 року, скільки буде пісних і поминальних днів.