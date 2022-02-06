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Свято 6 лютого: що заборонено робити в день Ксенії, прикмети, у кого іменини

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Неділя 06 лютого 2022 05:35
Свято 6 лютого: що заборонено робити в день Ксенії, прикмети, у кого іменини Фото: яке свято 6 лютого (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

6 лютого православні християни вшановують святих угодниць Аксінью та Євсенію, а в народному календарі дата прижилася під назвою день Ксенії, а ще - Полухлібниця і Полузимниця, оскільки до цього часу часто в селах починали вести суворий облік хлібу, щоб вистачило до нового врожаю.

Традиції цього дня, прикмети та заборони, що побутували, у кого іменини - читайте в матеріалі нижче.

Звичаї в день Ксенії, що заборонено робити

У цю дату, як вважали за старих часів, слід було обов'язково дотримуватися ряду правил, в іншому випадку це могло загрожувати порушникам серйозними бідами, і, за деякими повір'ями, навіть смертю.

  • Так, найважливішою такою забороною називали вживання їжі у вечірній час. Забобонні говорили, що якщо в цю дату від вечері все ж не відмовлялися, то той, хто сяде за стіл першим - першим в сім'ї і помре.
  • Також вважалося, що в день Ксенії літнім людям не можна шити, в'язати, зав'язувати вузли, стригти нігті та волосся.
  • Ще говорили, що якщо в цей день застеляти ліжко, то можна накликати на себе хвороби.
  • Не можна в цей день ставити квас, інакше, як вважалося, буде неврожайний рік.
  • Вірили, що в цю ніч сняться віщі сни, розповідати які нікому не можна.

Головні прикмети в день Ксенії

  • Безвітряна погода в цей день обіцяла теплу і суху погоду в другій половині липня.
  • Якщо 6 лютого ясний день і світить сонце, значить буде хороша весна.
  • Хмари на світлому небі видно - буде відмінна погода.
  • Якщо сьогодні немає вітру і дощу, то варто очікувати дефіцит корму для худоби.

6 лютого іменини відзначають: Ксенія, Тимофій, Оксана, Микола, Денис і Павло.

Раніше ми писали, яка молитва до дня Ксенії принесе благополуччя в родині та швидке заміжжя.

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які свята відзначатимуть українці в лютому 2022 року, скільки буде пісних і поминальних днів.

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