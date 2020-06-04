Свято 4 червня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 4 червня наші предки називали днем Василіска, Васильков день, Солов'їний день. Православна церква 4 червня згадує мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона.

Мученик Василіск простим людям було не особливо відомий, але його ім'я збереглося в пам'яті людей.

Пов'язано це зі співзвуччям імені з рослиною волошкою і з чудовиськом Василиском. На Василіска не орали і не сіяли, в іншому випадку на поле зростуть лише полин та волошки. Тому в народі цей день часто називали "василькові". Жито 4 червня і поготів сіяти не можна, тому що на цьому полі може вродити Василіск. І тоді в село прийде справжня біда: поля висохнуть, з колодязів піде вода, дівчата почнуть боліти і дурніти.

Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки і плели з них вінки, які потім кидали у воду. Якщо вінок потонув, то бути нещастя, якщо плаває – до радісних подій.

Іменинники цього дня – Володимир, Іван.

Головні прикмети цього дня:

Сильний туман і рясні роси – до хорошого врожаю.

Якщо під час дощу подув північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Птахи весело співають – до хорошої погоди.

Якщо з'явилося багато ґедзів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.

Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.

Чорні круги навколо зірок – до негоди.

Сон з 3 на 4 червня в точності здійсниться найближчим часом.

Як ми раніше писали, у червні українці отримають два додаткових вихідних дня.