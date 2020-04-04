Свято 4 квітня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Свято 4 квітня (Колаж РБК-Україна)

У цей день наші пращури уважно слідкували за сонцем і природою

Яке сьогодні свято. 4 квітня 2020 року в народному календарі вшановується Василь Теплий - священик Василь Анкирський, святий мученик, який жив у IV столітті. Інші назви свята: Василь Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василя.

У цей день наші пращури уважно слідкували за сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, на 4 квітня (22 березня за старим стилем), зазвичай було тепло і сонячно.

Іменини святкують: Аглаіда, Аполлінарія, Василь, Василина, Дарина, Дросида, Ісаакій, Мамфуса, Поліна і Таїсія.

Головні прикмети цього дня:

Якщо на Василя Теплого сонце сходить у колах - буде хороший урожай;

Якщо у цей день сині хмари на небі - предвесники теплої і вологої погоди;

Якщо в цей день бачили скворцов говорили - "Квітневий шпак - весни гонець".

Якщо сніг тане з північної сторони мурашника, то літо буде теплою, а якщо з південного - холодною;

Якщо в цей день сонце пригріє, то всі разом поспіє;

Якщо в цей день сонце сходить - старим радість; а заходить - молодим солодкість".

4 квітня було прийнято лагодити своє взуття. При цьому вже зношене викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки носками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цій взуття, можуть повернутися.

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