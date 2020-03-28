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Свято 28 березня: що категорично заборонено робити, важливі прикмети

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Свято 28 березня, прикмети, заборони та іменинники - в матеріалі Styler

Яке сьогодні свято. 28 березня по православній традиції заведено вшановувати пам'ять священномученика Олександра, який у III столітті постраждав за християнську віру. У народі сьогоднішній день ще називають Олександрів день. Що можна і не можна робити сьогодні, прикмети і традиції 28 березня - читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Трохим, Юліан.

Традиції та звичаї 28 березня

Цей день було заведено присвячувати лісі і природі. На Русі лісу дякували за природні дари. Але ходити в лісову гущавину не рекомендувалося - можна потурбувати Лісовика.

Вважалося, що в цей день дуже легко наврочити людині, тому з дому без шпильки на одязі не виходили.

Що категорично заборонено робити 28 березня

В Олександрів день не можна мити голову. Це віщувало розлуку з близькими.

Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що в цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.

Головні прикмети на сьогодні

  • Приліт чайок - до весняного тепла.
  • Журавлі летять низько, швидко і не курликають - до негоди.
  • Похмурий день віщував негоду.
  • Горобці цвірінькають - до теплого і сонячного дня.

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