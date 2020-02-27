Свято 27 лютого: що заборонено робити, всі прикмети

Якt сьогодні свято. 27 лютого 2020 року наші предки згадували святого Кирила (в миру Костянтин), що отримав прізвисько філософ. Він народився в 827 році в Салоніках. Разом з братом Мефодієм переклав Євангеліє з грецької на давньослов'янську мову.

Святий Кирило (фото: vsyamagik.ru)

У народі 27 лютого називають день Кирила-Указчика. Наші предки виходили оглядати городи, намагалися затримати на них сніг. Вірили, що це зробить ґрунт більш родючою. Доглядали за землею і займалися посадкою в основному жінки, які могли залучити до цього своїх дітей. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас чекати протягом усього літа.

У давнину чоловіки в цей день виходили в поля і утаптували сніг, щоб земля ввібрала в себе якомога більше вологи. Жінки ж до їх приходу готували збитень - традиційний медовий напій з додаванням трав і прянощів. Наші предки дуже його любили і вважали цілющим напоєм. Кожна господиня мала свій рецепт приготування збитню.

Іменини в цей день святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Прикмети цього дня:

Якщо за вікном гарна погода, то буде невелике похолодання.

Міцний мороз - до спекотного літа.

Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.

Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.

Синиці голосно щебечуть - до потепління.

Що не можна робити в цей день: