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Свято 26 січня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

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Середа 26 січня 2022 05:30
Свято 26 січня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

26 січня православні християни згадують святих мучеників Єрміла і Стратоніка Сингідонських. Також в народі ця дата отримала назву Єрмилів день, Ярема на печі.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Святий Єрмил був дияконом міста Сінгідон (зараз Белград, столиця Сербії). За християнську віру він був засуджений на тюремне ув'язнення. Святого довго катували, але він не зрікся віри, за що його втопили в річці Дунай.

Стратонік був тюремним охоронцем і другом Єрмили, а ще таємним християнином. Бачачи страждання, які випали на долю його друга, він не зміг стримати сліз, чим видав себе. Його викрили в християнстві, піддали тортурам, але бачачи його непохитність, теж втопили в річці. На третій день мощі святих були знайдені віруючими на березі Дунаю і поховані у Сінгідона.

Традиції цього дня

Найголовніша традиція 26 січня - особлива повага домашнім тваринам. Головними прихильницями сьогодні вважаються кішка і собака. З ними пов'язано безліч прикмет, обрядів і забобонів.

Коли маленька дитина погано засинає, на Єрмилів день, перш ніж укладати її, треба спочатку кішку в колиску пустити (тільки не чорну). Якщо вона там трохи полежить, то і нечисту силу віджене, і ліжечко зігріє. Вважається, що після цього дитина весь рік буде добре спати.

Якщо в родині хтось захворів, то для якнайшвидшого одужання потрібно 26 січня посадити хворого на те місце, де найчастіше любить лежати кішка.

Уважно спостерігайте за кішками. У ті місця, де вони ніколи спати не лягають, людям не слід ставити ліжко або стіл (слов'яни називали такі місця гнилими).

26 січня у наших предків було заведено проводити цілий день вдома, люди намагалися нікуди без особливої потреби не виходити. Хто порушить заборону і вийде на мороз, обов'язково хвороба підхопить. З цього приводу в народі навіть приказку придумали: "хто на Ярему весь день на печі пролежить, то в році хворіти не буде".

Головні прикмети

  • Хто лежить на печі 26 січня - хворіти не буде. Хто на вулицю вийде-зустріне лихоманку.
  • Якщо на Ярему вб'єш кішку, то отримаєш сім нещасть.
  • Навколо Місяця 26 січня видно коло - буде заметіль.
  • Ліс шумить - чекай тепла.
  • У лісі 26 січня тріщать дерева - скоро вдарять сильні і тривалі морози.
  • Собака спить біля будки - чекай відлиги. Якщо дрімає, згорнувшись в клубок - холода протримаються ще довго.
  • Якщо під вікном щебече синиця - прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.
  • У Єрмилів день визначали погоду на найближчий час з поведінки кішки. Якщо вона стіну кігтиками дере - до негоди, шкребе підлогу - до хуртовини, черевцем догори вляглася і потягується або катається на підлозі - до потепління.

Іменини в цей день святкують такі імена Петро, Юхим, Максим, Яків, Афанасій.

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