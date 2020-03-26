Свято 26 березня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 26 березня українці за православним календарем вшановують пам'ять Никифора сповідника, Константинопольського патріарха, який вів праведне життя, а помер у вигнанні і самоті, оскільки не відмовився від віри. Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та іменинники 26 березня - в матеріалі Styler.

Іменини в цей день крім Никифора святкують також Олександр, Терентій і Христина.

Що можна робити в цей день

У давнину в цей день було заведено ходити на риболовлю. Річки звільнялися від льоду, а риба йшла на нерест. Тому улов в цей день обіцяв бути багатим. Чоловіки приносили повні садки риби.

Вважалося, що в цей день вода має цілющу силу, тому з її допомогою можна лікувати різні хвороби.

Це суворо заборонено робити 26 березня

Вважалося що в Никифорів день від зимової сплячки прокидалися ведмеді, тому до річки можна, а в ліс - табу.

Крім заборони на відвідування лісів, в цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати матінку-землю, адже сіяти ще було рано.

Заборонялося також полювати, в тому числі і на птахів. Підстрелити перелітного гусака - дуже погана прикмета. У народі вірили, що за таку помилку мор може напасти не тільки на мисливця і його родину, але й на все село.

Головні прикмети на сьогодні

Сильний туман на Никифора - літо буде непогожим.

Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.

Рання гроза і північний вітер обіцяли холодну весну.

Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім, то весна буде затяжна, а літо - холодним.

Якщо ж під час грози дме теплий південний вітер, то літо і весна будуть теплими.

Раніше ми писали, що в кінці квітня Землю накриє магнітна буря. Названі дати ударів.