Свято 26 липня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

Українці вшановують пам'ять архангела Гавриїла
Яке сьогодні свято. 26 липня в Україні прийнято відзначати день архангела Гавриїла, який був помічником Бога. За переказами, саме Гавриїл віщував народження Діви Марії.
З самого народження він оберігав та захищав Діву Марію від багатьох бід. Також відомий своєю появою у храмі старця Захарії та звісткою про чудесне зачаття Іоанна Предтечі.
На Русі цей день вважався часом жнив, збору врожаю, раніше свято називали "Гаврило Літній". Жителі сіл з ранку вирушали на поле, поспішали прибрати пшеницю та жито поки не почалися грозові дощі та не зіпсували врожай.
Традиції та прикмети дня:
- Раніше, щоб сінокіс вдався, за пазуху ховали шматок хліба та клали в місці, де починали заготовляти сіно для худоби.
- Також існувала традиція, згідно якої перший сніп жала старша в родині жінка. Його прикрашали стрічками, з піснями несли додому, ставили на покуть під іконами. Вважалося, що такий сніп володіє цілющими властивостями, солому з нього давали великій худобі.
- Якщо в цей день пройшли сильні дощі - не чекай доброго врожаю.
- У південних слов'ян архангел вважається покровителем худоби, захисником від негоди.
26 липня - заборони дня:
- 26 липня ні в якому разі не ображайте тварин, краще порадуйте своїх домашніх тваринок смачною їжею.
- У цей день не рекомендується сидіти без справи. Проведіть генеральне прибирання.
- Відмовтеся від жирної та шкідливої їжі.
Ми писали, як в українських храмах будуть відзначати день Хрещення Русі в цьому році.