Свято 25 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Свято 25 липня (колаж РБК-Україна)

В цю дату наші предки відзначали Проклов день

Яке сьогодні свято. 25 липня наші предки завжди відзначали Проклів день. У старовину на свято Прокла намагалися прибирати сіно і збирали роси, які випадали через високу вологість. У народі говорили: "На Прокла поле від роси промокло". Великі цілющі роси намагалися набирати в невелику ємкість. Також ранковою росою вмивалися і протирали обличчя, це допомагало знайти обличчю ще більшої краси, а розуму - ясності.

Іменинники цього дня – Арсен, Гаврило, Іван, Іларій, Марія, Михайло, Симон, Федір.

Головні прикмети цього дня

Якщо рано вранці 25 липня випало багато роси, а в повітрі витає туман - чекай ясну і сонячну погоду,

Якщо на Прокла Плакальщика на траві немає роси, то можливо негода,

Також рясна, велика роса попереджає про те, що рік буде щасливим,

Проклова роса є найкращим засобом від пристріту і псування,

Роса, зібрана в день Прокла Плакальщика, наділяє красою і спокоєм

Що категорично не можна робити в цей день

Лихословити і лаятися з ким-небудь. Будь-яка енергія повернеться в трикратному розмірі.

Займатися важкою фізичною працею. З домашніх справ дозволяється тільки готувати їжу, а ось будь-які інші справи необхідно відкласти.

Не рекомендується брати або давати в борг - можна накликати проблеми.

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