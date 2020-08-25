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Свято 25 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити

Вівторок 25 серпня 2020 06:03
Свято 25 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 25 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У цей день наші пращури прибирали нежитлові приміщення

Яке сьогодні свято. 25 серпня православна церква вшановує пам'ять мучеників Анікити і Фотія (його племінник).

У народі 25 серпня вшановується Фотя Поветений. У цей день люди наводили порядки в хозприміщеннях. Цей день був пов'язаний із збиранням нежитлових приміщень в селах, такі місця називали оборогу (поветка, поветье), звідси і назва свята – Фотя Поветений. Також поветю називали нежитлову прибудову до будинку, для зберігання корму для скотини, землеробських знарядь, дров, возів та для інших господарських приладь.

У багатьох областях 25 серпня сіяли озимину. Селяни з ранку примічали: якщо випав іній, значить, можна чекати хорошого урожаю озимих на наступний рік. Якщо в цей день було дощ – не варто було сподіватися на довге бабине літо.

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Прикмети дня:

  • тепла погода – до врожаю білих грибів;
  • дощ на Фотю скорочує бабине літо;
  • ранній іній обіцяє багатий урожай озимих.
  • багато грибів - зима буде сніжною

Що категорично не можна робити в цей день

  • В цю дату не можна метушитися і сваритися

Як ми раніше писали, українцям розповіли, які свята будуть відзначатися у вересні 2020 року.

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